Los Golden Knights distribuyen comidas de Acción de Gracias a familias locales

Las Vegas (KLAS) – Los Vegas Golden Knights anunció que jugadores seleccionados y miembros del personal distribuirán comidas completas con motivo del día de Acción de Gracias, incluido un pavo y alimentos no perecederos, a más de 800 familias de Las Vegas, junto con la asociación HELP of Southern Nevada, el lunes 23 de noviembre.

Algunos Jugadores del equipo y miembros del personal estarán en el lugar para distribuir comidas siguiendo todas las precauciones de salud y seguridad de COVID-19. La distribución de alimentos se llevará a cabo afuera de las instalaciones de HELP of Southern Nevada Campus en 1640 E. Flamingo Road.











A partir del lunes 16 de noviembre, la colecta anual de alimentos de Acción de Gracias el llamado Turkey-Thon de la estación 97.1-FM The Point (KXPT) en beneficio de HELP of Southern Nevada comenzó con un esfuerzo virtual para brindar a las familias de Las Vegas una comida de Acción de Gracias mientras se mantiene la salud local y estándares de seguridad. Se alienta a la comunidad a visitar http://weblink.donorperfect.com/2020TurkeyThon o enviar un mensaje de texto con 2020TURKEY al 76278 para donar a la causa. Todas las donaciones se utilizarán para comprar pavos congelados y alimentos no perecederos, como vegetales enlatados, puré de papas instantáneo, macarrones con queso y mezcla para relleno. Las contribuciones virtuales de Turkey-Thon apoyan el programa de asistencia de vacaciones de la organización sin fines de lucro que brinda a más de 800 familias de Las Vegas una comida completa de Acción de Gracias. Las donaciones de Turkey-Thon continuarán siendo aceptadas desde ahora hasta el 23 de noviembre.