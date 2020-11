LISTA: Cierres para el Día de Acción de Gracias y Viernes Negro

LAS VEGAS (KLAS) — Debido a la pandemia del coronavirus, este año varias tiendas cerrarán la noche del ‘Día de Acción de Gracias’, popularmente conocida como Thanksgiving, y abrirán durante el ‘Viernes Negro’ o Black Friday.

Revisa la lista a continuación para los horarios disponibles de distintas tiendas alrededor del valle durante ese fin de semana largo.

Las Vegas South Premium Outlet – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro de 6 a.m. a 10 p.m.

Las Vegas North Premium Outlet – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro de 6 a.m. a 10 p.m.

Best Buy – Thanksgiving de 5 p.m. a 10 p.m./ Abren a partir de la medianoche del jueves por el ‘Viernes Negro’.

Walmart – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto pero con capacidad limitada.

Target – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 7 a.m.

Kohl’s – Thanksgiving abierto a partir de las 6 p.m./ Viernes Negro a partir de la 1 a.m. (lugares pueden variar)

Macy’s – Thanksgiving abierto de 5 p.m. a 2 a.m./ Viernes Negro abierto a partir de las 6 a.m.

GameStop – Thanksgiving: ABIERTO/ Viernes Negro abierto a partir de las 7 a.m.

JCPenney – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 10 a.m.

Costco – Cerrado todo el ‘Día de Acción de Gracias’, abren el Viernes Negro a partir de las 9 a.m.

Sam’s Club – Cerrado todo el ‘Día de Acción de Gracias’, abren el Viernes Negro en su horario regular.

Home Depot – Cerrado todo el ‘Día de Acción de Gracias’, abren el Viernes Negro en su horario regular.

Lowe’s – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto desde la mañana.

Dick’s Sporting Goods – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 5 a.m.

IKEA – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto en su horario regular.

Kmart – Thanksgiving abierto a partir de las 6 a.m. a 12 a.m., abren el Viernes Negro de 6 a.m. a 10 p.m.

Bed, Bath & Beyond – Thanksgiving: CERRADO, abren el Viernes Negro en su horario regular.

Nordstrom – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto en su horario regular (lugares pueden variar)

Dillard’s – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 8 a.m.

Sears – Thanksgiving abierto a partir de las 6 p.m./ Viernes Negro abierto en su horario regular.

Homegoods/ TJ Maxx – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto en su horario regular.

Burlington – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 7 a.m.

Guitar Center – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 6 a.m.

Michaels – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto a partir de las 7 a.m.

ULTA – Thanksgiving: CERRADO/ Viernes Negro abierto en su horario regular.