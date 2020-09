Líderes urgen a inmigrantes hacerse la prueba de COVID-19, afirman ‘no tiene nada que ver con inmigración’

LAS VEGAS (KLAS) — La comunidad hispana es una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus y esto empeora cuando las personas deciden no hacerse la prueba de detección por temor.

El presidente de la Cámara de Comercio Latina, Peter Guzmán, dice que los rumores de requisitos migratorios al momento de realizarse la prueba son falsos y provoca que la gente tome la mala decisión de no asistir.

Líderes locales continúan trabajando con la intención de aclarar estos rumores y asegurarse que la comunidad hispana obtenga estos exámenes de manera segura y a tiempo, para evitar contagiar a sus seres queridos.

“Queremos que nuestra comunidad entienda que solo se trata de realizarse una prueba, se trata de comunicación activa en nuestra comunidad”, dijo Guzmán. “Es completamente seguro, no tiene nada que ver con inmigración, ellos no les harán preguntas relacionadas al tema”.

Guzmán mencionó que todos, no importa el estatus migratorio, pueden obtener una prueba de detección y que los expertos en la salud no le corroborarán su identificación para ver si es legal o no.

