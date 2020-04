Líderes locales y organizaciones responden a la alcaldesa Goodman sobre la reapertura

LAS VEGAS (KLAS) – La alcaldesa Goodman, apareció en CNN este miércoles en una entrevista con Anderson Cooper, durante la entrevista, Cooper le preguntó a la alcaldesa sobre su postura al llamar a las empresas en Las Vegas para reabrir y cómo se siente acerca del distanciamiento social, Cuando se le preguntó cómo funcionaría el distanciamiento social en un casino, la alcaldesa Goodman respondió “dependerá de ellos [los casinos] darse cuenta y encontrar la manera”.

Ante estos comentarios de la Alcaldesa en televisión Nacional, diversos líderes políticos y de organizaciones locales emitieron varias declaraciones este miércoles en respuesta a los comentarios recientes de la alcaldesa Carolyn Goodman sobre la reapertura de las empresas de Las Vegas.

La congresista Dina Titus que representa el primer distrito del Congreso de Nevada, en el cual se encuentra incluido la zona del Strip de Las Vegas dijo:

“Tenemos que escuchar a los científicos y en este momento nos dicen que debemos continuar en casa tanto como sea posible. Las empresas en Las Vegas solo podrán recuperarse si tomamos esta pandemia en serio. El alcalde no representa al Strip de Las Vegas, literal o figurativamente “. Dina Titus, congresista por el distrito NV-1

El comisionado del condado de Clark, Michael Naft, emitió la siguiente declaración:

El desafío del alcalde Goodman a la orden de quedarse en casa del gobernador Sisolak es imprudente y peligroso. TODOS queremos volver a abrir lo antes posible. Esto incluye el liderazgo del Condado de Clark, que alberga a 2.3 millones de residentes y es la jurisdicción local sobre el motor económico de Nevada, el Strip de Las Vegas. Desafortunadamente, todos los expertos y todos los indicadores dicen que aún no estamos listos. Levantar la cuarentena demasiado pronto sería una bofetada para todos los nevadenses, especialmente para nuestros trabajadores de primera línea que se han sacrificado tanto por el bien común. Le ruego a la Alcaldesa que escuche a los expertos médicos, al Gobernador ya todos los nevadenses que se centran en la recuperación económica, tan pronto como sea médicamente sólido “. Michael Naft, Comisionado del Condado de Clark

La directora ejecutiva de Battle Born Progress, Annette Magnus, dijo:

El dolor económico que las familias trabajadoras en Nevada están experimentando en este momento como resultado de COVID-19 es legítimo y real. Cada día, dirijo una despensa de alimentos para entregar alimentos a personas de toda la comunidad de Las Vegas que luchan con la incertidumbre y las dificultades más que la mayoría y desean desesperadamente un regreso a la normalidad. Pero la realidad es que debido a la incompetencia y la incapacidad del presidente Trump para preparar la capacidad de atención médica de la nación para esta enfermedad, dependía de los estados tomar medidas decisivas para salvar vidas. El gobernador Sisolak dio esos pasos difíciles temprano, al darse cuenta de que, como centro turístico internacional, nuestro estado no puede arriesgarse a facilitar la propagación del virus localmente y más allá al continuar como si nada sucediera. Seguimos en cuarentena para aumentar la capacidad de prueba y tratamiento de la enfermedad, que es lo que los profesionales médicos han aconsejado. Lo que la alcaldesa Goodman dijo hoy en la televisión nacional no solo fue tonto e ignorante, sino insultante para las familias trabajadoras que impulsan la economía de Nevada. A pesar de no tener jurisdicción sobre los casinos que componen el Strip de Las Vegas, sugirió sacrificar la salud y la vida de los trabajadores del casino como un experimento demente para probar la veracidad de la enfermedad. También hizo varias declaraciones desquiciadas alegando que la ciencia estaba en disputa sobre la efectividad y la necesidad del distanciamiento social, las pruebas y el rastreo de contactos, no lo es. La falta de humanidad y responsabilidad de la alcaldesa Goodman en los asuntos que afectan a las personas vulnerables no es nada nuevo, como lo demuestran sus esfuerzos defensores para criminalizar la falta de vivienda. Pero en aras de evitar la difusión de información errónea, lo menos que puede hacer es escuchar los consejos de expertos médicos y abstenerse de difundir imprudentemente las falsedades a una audiencia nacional. Esperamos que los futuros turistas de Las Vegas no sean disuadidos de visitar por la vergonzosa falta de seriedad que el alcalde Goodman mostró hoy. Como nativa de Nevada, hoy nos ha avergonzado a mí y a todo nuestro estado y debería estar avergonzada de sí misma ”. Annette Magnus,

El concejal de la ciudad de Las Vegas, Brian Knudsen, dijo a 8 News Now:

Como miembro del Consejo de la Ciudad de Las Vegas, puedo decir que el Alcalde Goodman no habla por todos en la Ciudad de Las Vegas. Como funcionarios electos, tenemos la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de los residentes y turistas por igual. Reabrir la ciudad o el condado de Clark ahora es imprudente y completamente contrario al consenso abrumador de los expertos médicos. Estoy de acuerdo con nuestro gobernador, Steve Sisolak, y nuestros socios en la Comisión del Condado de Clark para adoptar un enfoque basado en la ciencia e incremental para reabrir nuestra economía “. Brian Knudsen



La Secretaria-Tesorera del Sindicato 226 de Culinary Union, Geoconda Argüello-Kline, escribió:

En Las Vegas, hemos tenido la muerte de 11 miembros de la Unión Culinaria a causa de COVID-19. Las declaraciones del alcalde son escandalosas considerando que los trabajadores esenciales de primera línea han estado lidiando con las consecuencias de esta crisis de primera mano. La salud y la seguridad son nuestra prioridad: los trabajadores y los huéspedes deben estar seguros. Queremos que las personas vuelvan al trabajo, pero tiene que ser seguro y no queremos que los trabajadores sean parte de un experimento. Los lugares de trabajo deben ser seguros y saludables, no una placa de Petri. El Strip de Las Vegas está fuera de la jurisdicción del alcalde, ella no representa al Strip de Las Vegas ni a los trabajadores que trabajan allí, lo que la alcaldesa de Las Vegas puede hacer para ayudar es alentar a las compañías de casinos a pagar a sus trabajadores durante todo el cierre. La Unión Culinaria apoya los planes del gobernador Sisolak para proteger a los nevadenses. Alentamos a escuchar a expertos en salud y científicos. El Sindicato Culinaria es en su mayoría mujeres y personas de color, y no somos prescindibles. Los trabajadores serán la razón por la que pasaremos esta pandemia y los trabajadores deben ser protegidos. Lo exigimos “. Geoconda Argüello-Kline

=====================================================================================

A continuación una transcripción de la entrevista a la Alcaldesa Goodman:

Anderson Cooper / Informes:

AC: “Cuando se habla de alentar a cientos de miles de personas a venir a Las Vegas, entiendo las pérdidas financieras, la gente está sufriendo, lo cual es horrible, pero usted está alentando, me refiero a cientos de miles de personas que vienen a los casinos, fuman, beben, tocan máquinas tragamonedas, respiran aire circulado y luego regresan a sus hogares en Estados Unidos y países de todo el mundo. ¿No suena eso como una placa de Petri de virus? Quiero decir, ¿cómo va a ser eso seguro?

Alcalde Carolyn Goodman / Las Vegas:

CG: “Parece que estás siendo alarmista, Yo no, He vivido una larga vida, Crecí en el corazón de Manhattan. Sé lo que es estar en el metro y en los autobuses y en los ascensores “.

AC: ¿Estoy siendo alarmista?

CG: Creo que lo eres, diciendo justo lo que acabas de decir.

AC: “¿Entonces no crees que debería haber ningún distanciamiento social? No crees que esto es … “

CG: Claro que creo que debe de existir, Por supuesto.

AC: ¿Como se hace eso en un casino?

CG: “Eso dependerá de ellos averiguarlo, No soy dueño de un casino, No sé nada sobre construir un casino”.

AC: “Espera un minuto, Espera un minuto, Lo siento, Eres la alcalde de Las Vegas, deseas que los casinos estén abiertos, aunque, afortunadamente, no tienes autoridad sobre los casinos, pero dice que los abra, pero no tiene la responsabilidad de cómo se haría de manera segura ”.

CG: “No no no, estás divagando … no voy a ir allí …”.

AC: “Usted dijo, que no era su trabajo“

CG: “No soy propietario de un hotel, ojalá lo fuera y quisiera que el fuera el hotel más limpio y tuviera resuelto el tema de tener seis pies por cada ser humando que ingrese allí.”

AC: “Si no puede descubrir cómo hacer esto de manera segura, ¿por qué, como alcalde de una ciudad, usted es responsable de la seguridad de las personas … está pidiendo algo que no tiene plan para cómo hacerlo de manera segura?”

CG: “No soy un propietario privado. Esa es la competencia en este país, El libre … la libre empresa. Y para asegurarse de que lo que ofrece al público satisface las necesidades del público. En este momento estamos en una crisis y en cuanto a la salud, por lo que para que un restaurante esté abierto o una pequeña boutique esté abierto, es mejor que lo descubran. Ese es su trabajo “.

———————————————————————————————————————————————————-

La alcaldesa Goodman se negó a comentar sobre esta entrevista después de que 8 News Now se comunicó con ella y su oficina.

Más estados están planificando reaperturas por etapas de sus economías; sin embargo, los expertos en salud pública han enfatizado repetidamente los peligros de relajar las medidas de distanciamiento social demasiado pronto.

Hasta este miércoles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada reportó 172 muertes y más de 4,000 casos.

El sur de Nevada tiene la mayoría de los casos en el estado. El condado de Clark llegó a 150 muertes y más de 3,200 casos positivos en este miércoles.