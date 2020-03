La leyenda de la música country Joe Diffie muere por complicaciones de COVID-19

NUEVA YORK (AP) – El cantante de música country Joe Diffie, quien tuvo una serie de éxitos en la década de 1990 con baladas y singles honky-tonk como “Home” y “Pickup Man”, murió después de dar positivo por COVID-19. Tenía 61 años.

Diffie anunció el viernes que había contraído el coronavirus, convirtiéndose en la primera estrella de música country en hacer público este diagnóstico. El publicista de Diffie Scott Adkins dijo que el cantante murió el domingo en Nashville, Tennessee, debido a complicaciones del virus.

Diffie, natural de Tulsa, Oklahoma, fue miembro del Grand Ole Opry durante más de 25 años. Sus éxitos incluyen “Honky Tonk Attitude”, “Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empty Pockets)”.

Sus álbumes de mediados de los 90 “Honkey Tonk Attitude” y “Third Rock From the Sun” se convirtieron en albúm de platino. Dieciocho de los sencillos de Diffie llegaron al top 10, con cinco en el primer lugar. El cantante Jason Aldean rindió homenaje a Diffie con su sencillo de 2013, “1994”

A Diffie le sobreviven su esposa, Tara Terpening Diffie, y cinco hijos de sus cinco matrimonios.