Inscripción para el programa “Safekey” abre el martes

LAS VEGAS (KLAS) — La inscripción para el programa Safekey comienza a partir del martes 20 de julio.

Este programa consiste en actividades previas y posteriores al horario escolar, para estudiantes de kinder hasta quinto grado, con el fin de que tengan la oportunidad de continuar con el aprendizaje.

El cargo es de $20 por estudiante por cada sesión. El costo a diario es de $7 para previo al horario escolar y $10 para después del horario escolar. Safekey también acepta formas para cuidado infantil para las siguientes organizaciones: Desert Regional Center, East Valley Family Services, Inter-Tribal Council of Nevada, Inc. y the Las Vegas Urban League.

Para procesar los pagos o completar la inscripción, puede hacerlo en la página en línea aquí. Los pagos son aceptados en dinero en efectivo, cheques o en giro postal y deben estar bajo el nombre de City of Las Vegas Customer Care Center, ubicado al 500 de Main Street. El horario de funcionamiento de este centro es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Safekey está disponible para un total de 63 escuelas primarias pertenecientes al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD). Para más detalles sobre este programa y todos los recursos que ofrece, puedes contactar a la oficina al 702-229-5437 o visitar www.lasvegasnevada.gov/safekey.

Los estudiantes regresarán a clases comenzando el 9 de agosto.

Para saber la lista completa de escuelas participando bajo este programa puedes verificar el formulario que aparece aquí.

—