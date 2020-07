Informe muestra que pagar alquiler no es accesible para muchos nevadenses

LAS VEGAS (KLAS) – Un informe de vivienda muestra que pagar un alquiler en los Estados Unidos está fuera del alcance de un gran grupo de estadounidenses, incluso en Nevada, que ocupó el puesto 23 en cuanto a accesibilidad.

Esto ocurre en un momento en que la pandemia de coronavirus ha ejercido una presión adicional sobre los inquilinos de bajos ingresos que ahora pueden estar sin trabajo y se podrían enfrentar un posible desalojo.

Según el informe “2020 Out of Reach” publicado recientemente por la National Low Income Housing Housing Coalition, un trabajador con salario mínimo a tiempo completo no puede permitirse alquilar una modesta casa de una habitación en el 95% de los condados de EE. UU. En el condado de Clark, el 47% del total de hogares son alquileres. (Los datos se recopilaron en los años 2014-2018 para este porcentaje).

El informe muestra que el salario mínimo promedio en Nevada es de $9 dólares por hora y un trabajador tendría que trabajar 91 horas por semana para poder pagar un modesto alquiler de dos habitaciones.

“En Nevada, el alquiler justo de mercado (FMR) para un apartamento de dos habitaciones es de $ 1,065. Para poder pagar este nivel de renta y servicios públicos, sin pagar más del 30% de los ingresos por vivienda, un hogar debe ganar $ 3,549 mensuales o $ 42,592 anualmente. Asumiendo una semana laboral de 40 horas, 52 semanas por año, este nivel de ingresos se traduce en un Salario de Vivienda por hora de $ 20.48 “. NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION

Según el informe, “dado que millones de hogares ahora están lidiando con la disminución de los salarios, ya sea a través de despidos, licencias o disminución de las horas de trabajo, muchos más inquilinos tendrán dificultades para pagar sus alquileres”.

El informe también señala una encuesta reciente realizada por el Centro de Investigación Pew que encontró que el 52% de los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos informaron una pérdida de empleo o ingresos debido al brote de coronavirus.

“Esa encuesta también encontró evidencia de disparidades raciales en la pérdida de empleo e ingresos: mientras que el 38% de los adultos blancos reportaron tal pérdida, el 44% de los adultos negros y el 61% de los adultos latinos lo hicieron.

El informe encontró que la lucha por la vivienda no se limita a los trabajadores con salario mínimo. “El alquiler mensual promedio en el mercado justo (en todo el país) para una casa de alquiler de una o dos habitaciones es de $ 1,017 o $ 1,246, respectivamente, mucho más de lo que muchos inquilinos pueden pagar”.

El informe también enumera los salarios medios para las ocupaciones más grandes en Nevada y muestra que más de 400,000 trabajadores de Nevada ganan un salario promedio entre $9.04 y $16.40 por hora, que está por debajo de los $ 16.50 necesarios en Nevada para pagar un modesto alquiler de una habitación.

El estado más asequible para los inquilinos de bajos ingresos fue Arkansas y el menos asequible fue Hawai, según el informe.