Incendio Mahogany se expande a 5K acres cerca del Monte Charleston, el clima del lunes puede beneficiar para controlarlo

LAS VEGAS (KLAS)- Un incendio forestal se está expandiendo rápidamente cerca del monte Charleston, a partir de este lunes por la mañana el incendio forestal que fue alimentado por los fuertes vientos del domingo ha quemado miles de acres y ha dejado una neblina humeante sobre el valle de Las Vegas.

El incendio Mahogany, que así ha sido nombrado por la cercanía campamento Mahogany Grove que comenzó como un incendio de 10 acres alrededor de las 2:41 p.m., cerca de Deer Creek Road, creció rápidamente. Deer Creek Road conecta Kyle Canyon y Lee Canyon Road. Se espera que las tres carreteras estén cerradas al tráfico durante al menos 72 horas.

El incendio se estima que van cerca de 5,000 acres a partir de los informes a las 6 a.m. Actualmente no hay contención en el incendio. Según los funcionarios, el incendio Mahogany “exhibe un comportamiento de fuego extremo” y, a partir del domingo por la noche no podían usar aviones para combatir el fuego debido a los fuertes vientos. Los bomberos esperan ver el fuego desde el aire, una vez que las condiciones mejoren.

Los bomberos esperan que temperaturas más frías, en los altos 60 grados, y menos viento el lunes ayuden a combatir el incendio.

Las autoridades dicen que la llamada original de un incendio forestal se produjo aproximadamente a las 2:41 p.m. En ese momento, se estimó en 10 acres.

Las ráfagas de viento alcanzaron su punto máximo alrededor de 60 millas por hora en el área el domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas, el fuego continúa propagándose rápidamente debido al aumento de los vientos descendentes.

El equipo de 8NN en Español habló con un oficial de prevención de incendios del Servicio Forestal de EE. UU., Quien dijo que el incendio de Mahogany es principalmente impulsado por el viento, especialmente con las condiciones de bandera roja. Describió la situación como explosiva, y también está afectando cómo están respondiendo los equipos de bomberos.

“La tasa de propagación crece bastante”, dijo Ray Johnson, oficial de prevención de incendios. “Estamos recibiendo ráfagas de hasta 50 millas por hora, por lo que el incendio podría moverse 50 millas por hora, lo que es muy inseguro para nuestros bomberos. Por lo tanto, estamos tomando muchas precauciones en este momento sobre qué tan cerca nos estamos acercando “.

En estos momentos los equipos de Mount Charleston Fire & Rescue, Clark County Fire Department, U.S. Forest Service y Las Vegas Fire & Rescue están en la escena.

NV Energy ha desconectado la energía eléctrica del área a pedido del departamento de bomberos para la seguridad de los bomberos y aquellos que viven en el área.

Los funcionarios del Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe han creado un sitio web con información actualizada sobre el incendio Mahogany.

El equipo de 8 News Now también habló con un hombre que estaba visitando Mount Charleston. Estaba a solo 200 pies del fuego del incendio e incluso sufrió inhalación de humo.

Describió lo que vio, de primera mano.

“En realidad entré en pánico y me dije a mí mismo:” No quiero morir así. No quiero quemarme “, dijo James Walker. “Fue intenso. Era enorme. En 10 minutos, fue un incendio gigantesco “.

El campamento juvenil Spring Mountain fue evacuado como medida de precaución. Se están realizando evacuaciones voluntarias en Lee Canyon. Las autoridades dicen que todas las personas tienen un lugar a donde ir, pero la Cruz Roja Americana está estableciendo un refugio de evacuación para las personas que evacuan el Monte Charleston. El refugio estará en la Escuela Primaria James H. Bilbray en 9370 Brent Lane en Las Vegas.

En julio de 2013, el incendio de Carpenter 1 quemó 28,000 acres y tardó más de un mes en ser contenido y apagado totalmente.

Actualmente no hay heridos reportados.