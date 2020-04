Hombre que realizó cruces del 1 de octubre es diagnosticado con cáncer terminal

LAS VEGAS (KLAS) – Un hombre que jugó un papel importante en honrar a las víctimas de la tragedia del 1 de octubre ahora lucha en su propia batalla. Greg Zanis, el hombre que el año pasado colocó cruces en el letrero de “Bienvenido a las fabulosas Las Vegas” ha sido diagnosticado con cáncer terminal, según un miembro de su familia.

Zanis es el fundador de “Cruces por pérdidas”, a través de “Crosses for Losses”, Zanis entrega cruces de madera hechas a mano en lugares donde hayan existido tiroteos masivos.

Zanis comenzó en 1999. Desde entonces, ha creado y entregado más de 26,000 monumentos conmemorativos en sitios de tiroteos masivo en todo Estados Unidos.

Cuando Zanis entregó cruces a Las Vegas el año pasado, le dijo a 8 News Now por qué está motivado para ayudar a honrar a las víctimas.

“Es muy simple: no soy un político. No soy un hombre armado. No soy un tipo de iglesia. Solo quiero que las familias recuerden a sus hijos ”

Greg Zanis