Grupo accionista de Circus Circus demanda a compañía de seguros por negarse a pagar las pérdidas sufridas debido a COVID-19

LAS VEGAS (KLAS) – Una compañía que controla las acciones del hotel y casino Circus Circus en el Las Vegas Strip está demandando a su compañía de seguros. En los documentos judiciales obtenidos por Noticias 8 este martes, la empresa Circus Circus LV, LP dijo que presentó la demanda contra la aseguradora American International Group (AIG) porque la compañía se niega a cubrir las pérdidas que el hotel Circus Circus sufrió debido a la pandemia de coronavirus.

En la demanda de Circus Circus LV contra la compañía AIG, los documentos de la corte establecen:

1- Esta acción de diversidad por incumplimiento de contrato y juicio surge del reclamo de cobertura de seguro de Circus Circus bajo una póliza de seguro que cubre “todos los riesgos” y la cual fue vendida por AIG a Circus Circus. 2- A pesar de aceptar cubrir a Circus Circus por todos los riesgos de pérdida física o daños a la propiedad resultantes de peligros no excluidos específicamente, y la pérdida resultante de ingresos comerciales y gastos adicionales de Circus Circus, AIG se niega a respetar la póliza de seguro que escribió y vendió y honra a su compromisos contractuales. En cambio, AIG se basa en juegos de manos, distorsiones de hecho y contorsiones de la ley para escapar del reclamo cubierto de Circus Circus. Pero ninguna ilusión o hazaña que desafíe a la muerte puede alterar el lenguaje claro de la política de AIG y la amplia cobertura de todos los riesgos que ofrece. Circus Circus LV, LP

Para leer la demanda completa en idioma original:

Circus LV, LP demanda a American International Group (AIG)

AIG Specialty Insurance Company es una compañía de seguros de Illinois con su lugar principal de negocios ubicado en el estado de Nueva York. AIG está autorizado para poder operar y hacer negocios así como emitir pólizas de seguro en el estado de Nevada.

Según la demanda, tal como se utiliza en el acuerdo de seguro de la política, el término “pérdida física” es separado, distinto y tiene un significado independiente del término “daño”. En la política, el término “causa de pérdida cubierta” se define como “peligro u otro tipo de pérdida, no excluido de otra manera bajo esta política”. El término “peligro” no está definido en la política. La frase “otro tipo de pérdida” no está definida en la política. La política también cubre las pérdidas por interrupción de negocios de Circus Circus que resultan de una Causa de Pérdida Cubierta’.

Circus Circus LV, LP alega que las “órdenes de quedarse en casa” y el cierre de negocios no esenciales emitidos por el estado en marzo pasado han causado y continúan causando la necesaria interrupción parcial o total de las operaciones comerciales de Circus Circus.

La demanda también afirma que la política de Circus Circus, LV LP con AIG proporciona hasta $500 millones en cobertura por pérdida física o daños a la propiedad y hasta $96,774,307 en cobertura por pérdida de ingresos comerciales.