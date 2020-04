Gobernador Sisolak, presenta el plan de reapertura del estado, las escuelas permanecerán cerradas lo que resta del año

CARSON CITY (KLAS), El gobernador de Nevada, Steve Sisolak ha informado mediante una vídeo conferencia con los medios y ciudadanos, en la cual ofreció actualizaciones respecto de la situación del Coronavirus en el estado, también ha informado cuales serán los pasos que se tomarán para la reapertura del estado.

Fase 1 para ciudadanos:

Las personas vulnerables deberán seguir refugiándose en un lugar seguro

Las personas deben evitar socializar en grupos de mayores de 10 personas

Las personas deberán minimizar viajes no esenciales

Fase 1 para empleadores de Nevada:

Fomentar el trabajo desde casa

Regreso al trabajo en fases de manera escalonada

Cerrar áreas comunes

Minimizar los viajes de negocios no esenciales.

Alojamiento especial para poblaciones vulnerables.

En lo que respecta a las escuelas, el Gobernador Sisolak ha anunciado que se suspende definitivamente el regreso a clases de manera presencial, pero “Continuaremos educando a nuestros estudiantes a través del aprendizaje a distancia durante el resto de este año.”

La Superintendente del Departamento Escolar de Nevada Jhone Ebert mencionó:

Se van a Continuar los esfuerzos para apoyar a los maestros, el personal, los estudiantes y las familias.

Se están buscando formas de ayudar a mantener a tiempo las graduaciones de la clase 2020

Colaborar en transiciones exitosas de regreso a las aulas cuando llegue el momento

Súper Intendente Jhone Ebert, durante la conferencia de prensa. Abril, 21,2020

Con el tema de la reapertura del Estado, el gobernador ha informado que será de manera escalonada sin tomar medidas apresuradas.

El proceso para entrar a la Fase 0 será el siguiente:

Trayectoria descendente, constante y sostenible de casos de COVID-19 y hospitalizaciones durante un período de 14 días

La sanidad y los sistemas de salud pública deberían poder responder adecuadamente

Capacidad sostenida para proteger a las poblaciones vulnerables

Si vemos un aumento en la infección, hospitalizaciones en la UCI, es posible que tengamos que analizar nuevamente las restricciones y puedan ser más estrictas. A medida que los aflojamos, es importante que las personas sigan las pautas de mitigación establecidas. Gobernador Sisolak

El gobernador Sisolak, aún no ha emitido una fecha exacta para la reapertura del estado, ha dicho que será un proceso gradual. Vamos a ir en fases, todavía no estamos en la Fase 1. No quiere centrarse en la Fase 2 o la Fase 3 en este momento, sin embargo para que esto suceda el grupo de trabajo seguirá trabajando en:

El desarrollo de la orientación para la implementación de la Fase 1

Continuar revisando las recomendaciones de la Fase 2 y Fase 3 de la Casa Blanca

Iniciar discusiones con ciertos sectores de la ciudad específicamente sobre planes de reapertura

En cuanto al tema de reapertura de los casinos, el gobernador ha dicho que Cualquier plan de reapertura de los casinos deberá ser aprobado por la Comisión de Juegos de Nevada.

Las pruebas, el dinero y la cooperación son importantes para Nevada, hemos solicitado más coordinación de pruebas # COVID19 con el gobierno federal, reembolso del 100% por las pruebas (no solo el 75%). Más coordinación en la obtención de Equipo de Protección.

La reapertura de Nevada dependerá de sus asesores médicos, así como de los nevadenses que se adhieran a las medidas para mitigar la pandemia, Las hospitalizaciones, el nivel de gravedad de los casos actuales de #COVID19 determinará si vamos hacia una tendencia a la baja. Los datos indican que hemos alcanzado nuestro pico más alto, pero el pico no significa una fecha específica.

SOLICITUDES DE DESEMPLEO:

El Gobernador Sisolak: “Estamos llegando a tantas personas como sea posible”, cada estado está experimentando exactamente estos mismos problemas. El sistema no se configuró para manejar tantas reclamaciones. esto no es una excusa sino hechos.

General de División Berry: La Guardia Nacional de Nevada irá a hogares de ancianos para asegurar que tengan suficiente personal, Equipo de Protección y saneamiento adecuado