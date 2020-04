Gobernador Sisolak: Estamos analizando tomar medidas más drásticas en el Estado

Las Vegas (KLAS)- En entrevista virtual con el equipo de 8 news now este fin de semana el gobernador del estado Steve Sisolak, ha contestado la pregunta que muchos ciudadanos tenemos en la cabeza.

¿Está considerando tomar medidas más drásticas?

Si la gente no hace caso o sigue las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de estas semanas no tendré opción que aplicar la ley, jamás pensé en apagar Las Vegas Boulevard es algo que nunca pensé, miles de personas perdieron su trabajo ese día, cerramos las escuelas, ya van 3 semanas y no han sido decisiones fáciles de tomar, si la gente no hace caso, vamos a ser más drásticos y tomaremos otras medidas, es frustrante. Gobernador Sisolak

El gobernador Sisolak, menciona que los residentes del estado no han hecho caso de las recomendaciones de mantenerse en su casa, LA ÚNICA MANERA DE CONTENER EL VIRUS, ES MANTENERSE EN SU CASA. LA ÚNICA MANERA EN QUE EL VIRUS SE EXPANDE, ES SI NOSOTROS LO EXPANDIMOS.

“La curva del virus, está subiendo y me preocupa, si la gente sale, no salga en grupo, debemos de detener esto, desafortunadamente cuando yo viajo a mi oficina, veo gente jugando basquetbol, veo niños jugando en canchas, veo gente en grupo haciendo las compras, si crees que eres lo suficientemente duro, joven o sano, hazlo por tu papá, tus abuelos, por favor, hazlo por nevada, quédate en casa por nevada.” Gobernador Sisolak

Hay gente con trabajos esenciales, doctores, staff médico, que llegan a su casa y están durmiendo en el garage o en otro lado, con tal de no contagiar a los miembros de su familia, esto no indica que están contagiados, pero es algo que puede suceder, nuestro trabajo ahorita es buscar la opción de darles el equipo médico que necesitan como máscaras, ventiladores y equipos de protección, estamos buscando ventiladores para tener en cada cuarto de hospital.

El gobernador hace un llamado a los ciudadanos, por favor, haz caso a las recomendaciones emitidas, lo necesitamos, esto no es una guerra política, no estoy peleando con el gobierno federal, todos los estados del país estamos pidiendo lo mismo, simplemente es difícil decidir quién va a recibir el equipo que tenemos y quién no.

El estado se encuentra buscando realizar compras de equipo y haciendo las compras de manera individual para el estado, de manera privada.

Esto va más allá de la política, esto no es un reality show, la gente se está muriendo hoy, y mañana habrá más gente muriendo. LA GENTE TIENE QUE ENTENDER LO IMPORTANTE QUE ES ESTO, LES PIDO POR FAVOR, QUÉDENSE EN SU CASA, PODEMOS PARAR ESTO. Gob. Sisolak

