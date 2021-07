Familia del hombre de Las Vegas que murió bajo custodia policial demanda a la ciudad y a los agentes involucrados

LAS VEGAS (KLAS) — Byron Williams fue parado por las autoridades locales mientras andaba en bicicleta en septiembre del 2019, debido a no tener una luz de emergencia.

Williams no obedeció a las órdenes dadas por oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y desató una persecución. Los oficiales lograron alcanzarlo, lo pusieron contra el piso y lo esposaron. En ese momento fue cuando un oficial puso su rodilla en su espalda.

A Williams se lo escuchó decir “no puedo respirar” 24 veces en el video de la cámara corporal de un agente, según Ben Crump, abogado de derechos civiles junto a Antonio Romanucci, en representación a la familia de Williams.

Williams fue declarado muerto dentro de un hospital dos horas después de su arresto.

“Byron Williams no estaba armado y no había hecho nada malo cuando la policía decidió pararlo, luego perseguirlo y literalmente quitarle la vida”, dijo Crump. “Si no hacemos algo, habrá otro Byron Williams, otro George Floyd”.

Los abogados defensores de la familia presentaron una demanda federal de derechos civiles en el Tribunal de Las Vegas el jueves.

La familia está demandando al LVMPD, a los cuatro agentes involucrados, al alguacil Joe Lombardo y a la Ciudad de Las Vegas.

En esta conferencia estuvieron presentes el hermano y el sobrino de George Floyd, quien murió bajo custodia policial.

Los oficiales involucrados en este incidente son Patrick Campbell, Benjamin Vasquez, Alexander Gonzalez y Rocky Roman. En este caso no se presentaron cargos criminales, solo dos de los agentes fueron puestos en licencia administrativa pero regresaron a su labor.

La demanda alega “un patrón de conductas y prácticas inconstitucionales por parte del departamento de policía incluyendo el uso de fuerza excesivo, pobre y diálogo ausente sobre incidentes, pobre resolución ante sospechosos y la no petición de asistencia médica hacia los sospechosos en el tiempo requerido”. La demanda también detalla el uso de fuerza excesivo y tiroteos en donde personas afroamericanas y policías son protagonistas.

Los demandantes son dos hermanas y un hermano de Williams así como dos sobrinas. Los familiares están pidiendo indemnización por su muerte por considerarlo abuso policial.

—