Expresan frustraciones por beneficios de desempleo durante protesta

LAS VEGAS (KLAS) – Las personas que no tienen trabajo debido a la pandemia COVID-19 están llegando a su punto de ruptura con el departamento de empleo del estado. Un grupo se reunió afuera del edificio Grant Sawyer el viernes exigiendo ayuda con sus reclamos.

Si bien el grupo se fue del lugar, su mensaje de frustración al gobernador y al jefe del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) persiste.

Las personas que se presentaron hoy dijeron que habían estado esperando semanas para recibir asistencia por desempleo, Llaman y en medio de todo, no pueden comunicarse con ninguna persona para responder preguntas.

Una mujer platicó a 8 News Now que su portal en línea no muestra problemas con su reclamo, pero aún no han recibido dinero y no saben por qué. Dijeron que están frustrados y que estarán preocupados si algo no sucede pronto.

“Te vuelves loco” dijo la manifestante Georgeena Hale. “Te sientas allí todo el día; estás constantemente en llamando y llamando, y luego te dirá ‘oh, nuestros teléfonos están ocupados ahora’ “.

La manifestante Ingrid Thorbourne preguntó: “¿Cómo se sienta y se va a dormir por la noche, Gobernador Sisolak, sabiendo que tiene una ciudad con más de miles de personas a las que no se les ha pagado?”

Hemos estado hablando a diario con personas a las que no se les ha pagado desde marzo y la preocupación es lo que hacen el próximo mes cuando no pueden pagar las facturas.

Todos los viernes, DETR celebra una conferencia de prensa virtual. 8 News Now ha intentado obtener respuestas a estas preguntas, pero solo se abordan ciertas consultas.

Hoy, dijeron que los casos pendientes tienden a ser más complejos, pero la gente aquí dijo que no es una respuesta justa.