Estantes vacios por compras de pánico por temor al coronavirus

LAS VEGAS (KLAS) — Hay mas de 100 casos de coronavirus confirmados en 15 estados de los Estados Unidos y hasta la fecha, ninguno en Nevada, sin embargo la preocupación y la preparación está en mentes de residentes en el valle que están vaciando los estantes en las tiendas de toda la ciudad.

Largas colas y mostradores despejados se veían en varias tiendas alrededor de la ciudad, todo debido a preocupaciones del coronavirus.

8NN En Español se encontró con Auriana Rabb mientras cargaba la cajuela de su auto, dice que esperó 20 minutos en la fila del Costco en el norte de Las Vegas el lunes por la noche, pero se perdió lo que realmente necesitaba: agua.

Residentes del valle acudieron al Costco de Martin Luther King Blvd. para comprar agua

“Nunca había visto a Costco tan ocupado”, dijo Rabb. “Dicen que no recibirán su nuevo envío hasta el jueves, y que hay agua limitada, así que, si no puede encontrarla, entonces no está allí”.

Un letrero publicado cerca de la entrada de la tienda mostraba que también estaban agotados papel higiénico, toallas de papel y toallitas Clorox.

También nos reunimos con algunos compradores la tarde del lunes en el Costco ubicado por MLK y la autopista 95 y también se formaron multitudes alrededor de la caja y el agua se disparó de los estantes.

Se vieron largas filas en almacenes del valle.

Los carritos de compras al salir también estaban abarrotados en la esquina.

“Me gustaría abastecerme de cosas básicas que quizás no tengo en casa, que si me encierran en algún lugar de mi casa, supongo que es como un período de incubación de 14 días”, dijo Darlene Hernández oriunda de Las Vegas.

Otro comprador de Costco en Las Vegas, Mir Hosseini, agregó: “Lo único que faltaba allí, que se les acabó, era el desinfectante de manos, ya sabes, nosotros también fuimos por eso”.

Residente compra lo que quedaba de toallitas Clorox en este Target en Las Vegas

Los artículos esenciales también tienen un suministro limitado en Walmarts y Targets en toda la ciudad.

Mientras Rabb se prepara, ella no está demasiado preocupada.

“¿Por qué estamos en pánico?” Preguntó Rabb. “No estamos en pánico por la influenza y más personas mueren en Nevada por la influenza que cualquier otra cosa, por lo que deberíamos estar más preocupados por eso”.

Se agota el suministro de desinfectante multiusos en el Sam’s Club de Tropical Parkway

Es importante tener en cuenta que, aunque nunca es una mala idea abastecerse de artículos esenciales, los expertos médicos sostienen que la mejor manera de combatir el coronavirus es simplemente lavarse las manos con jabón y agua tibia.