Esposa de víctima por COVID-19: “mi esposo era una gran persona”

LAS VEGAS (KLAS) – El número de muertes por coronavirus en Nevada continúa creciendo. Pero cada uno de esos números tiene una cara, un nombre y una familia, Adrián Medina es uno de ellos, un esposo y padre local de 45 años.

Martha Álvarez, esposa de Adrián está lamentando la pérdida de su esposo, quién falleció victima de COVID-19 hace solo unos días. Ella habló con el equipo de 8 News Now con la esperanza de compartir una súplica al público: “Quédate en casa por Nevada”

“Todo sucedió muy rápido”, dijo Álvarez. “Comenzó a enfermarse hace dos semanas”.

Martha dice que para su esposo Adrian, las cosas fueron de mal en peor. Adrian, que tenía 45 años y padecía de presión arterial alta y diabetes, desarrolló fiebre y dolor corporal severo.

“Lo enviaron a la sala de emergencias”, dijo Martha.

Martha dice que Adrian dio positivo por COVID-19 en la sala de emergencias. Los médicos finalmente dijeron que había poco que pudieran hacer. Martha, a quien no se le permitió estar al lado de su esposo, recibió una llamada de él hace unos días.

“Las últimas palabras que me dijo fueron:” Te llamé para decirte adiós porque no sé si voy a despertar “, y esas fueron las últimas palabras que me dijo”, dijo Martha.

Martha quiere que Adrian sea recordado como amoroso, amigable y desinteresado.

“Era una persona muy dulce”, dijo Martha, “Tenía un gran corazón”.

Ahora, Martha está tomando esta tragedia y convirtiéndola en un mensaje significativo. Publicó un video en Facebook, diciéndoles a todos que practiquen el distanciamiento social para detener la propagación del coronavirus. Se ha compartido más de 6,000 veces y tiene alrededor de 200,000 visitas.

“Quiero que la gente entienda, esto es realmente muy serio”, dijo Martha al equipo de 8 News Now. “Tenemos que cuidarnos. No solo son unas pocas personas, sino que muchas personas se enferman y tenemos que ocuparnos de eso “.

Martha insta a todos los nevadenses a que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros, incluido el uso de cubiertas faciales y quedarse en casa si es posible. Ella no quiere que nadie más pierda a un ser querido.

“No soy solo yo, no es solo él, son todos, todos” Martha Alvarez

Martha y Adrian estuvieron casados ​​durante 13 años y tienen tres hijos. Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia. Puede encontrar más información al respecto HACIENDO CLIC AQUÍ.

Puedes ver la entrevista completa aquí: