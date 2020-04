Encuentran camiones llenos de cuerpos afuera de una funeraria en NY

NUEVA YORK (AP) – La policía de la ciudad de Nueva York, recibió una llamada de vecinos que pidieron su presencia afuera de una funeraria de Brooklyn el miércoles pasado, ya que la funeraria recurrió al almacenamiento de docenas de cuerpos en hielo en camiones alquilados. La escena fue el último ejemplo de las funerarias que luchan contra las miles de muertes causadas por el coronavirus.

Un oficial informó que los investigadores que respondieron a una llamada al 911 encontraron que la casa funeraria había alquilado cuatro camiones para mantener al menos unos 50 cadáveres.

Los vecinos que hicieron la llamada a la linea de emergencias, se quejaron del fuerte olor que provenía de los camiones que se encontraban estacionados afuera de la funeraria.

Los responsables de la funeraria, después de este hecho, rentaron un camión refrigerador para contener los cuerpos que se encontraban en los camiones.

No se presentaron cargos penales. El funcionario de la policía no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Una persona que contestó el teléfono en la funeraria colgó sin responder a los cuestionamientos que se le hicieron.