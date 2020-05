Encuentran a 5 niños en una caja improvisada de camioneta, hay 3 adultos arrestados

SAN BERNARDINO COUNTY, California (KLAS) – Tres personas de Sacramento fueron arrestadas esta semana bajo sospecha de poner en peligro a niños después de que los agentes encontraron a cinco niños en lo que se describió “como una caja de madera improvisada pegada a una camioneta”. Los niños tienen entre 1 y 13 años de edad, dijeron los oficiales.

“No recuerdo haber estado aquí en más de 30 años que haya oído hablar de una situación como esta”, dijo Cindy Bachman, la oficial de información pública de la oficina del Sheriff del condado de San Bernardino.

Las tres personas arrestadas son Kenneth Standridge, Zona Brasier y Aushajuan Hardy. Las autoridades dijeron que los niños estaban en la caja improvisada bajo una temperatura que rondaba los 100 grados, se decía que los sospechosos se dirigían a Oklahoma.

“Los niños no tenían aire acondicionado y no tenían agua”. Entonces fue una situación bastante grave ”, dijo Bachman.

Según los funcionarios, se encontraron drogas y una escopeta dentro de la camioneta. Los oficiales también dijeron que los tres sospechosos tenían antecedentes penales en el condado de Sacramento, y Hardy tenía la hoja de antecedentes penales más larga y una orden de arresto en Sacramento.

Standridge fue arrestado por poner en peligro a un niño, un delincuente en posesión de un arma de fuego y la sospecha de conducir bajo la influencia. Brasier y Hardy también fueron encarcelados por cargos de peligro de menores y por su orden de delito sin fianza.

El departamento del alguacil acredita esta hecho, a las personas que llamaron al 911 después de escuchar a los niños llorar mientras estaban en una parada de descanso.

“La camioneta y el remolque se veía un poco diferente, pero no sé si algo violaba el código vehícular”, dijo Bachman. “Por lo tanto, puede [haber] viajado y no [haber] sido detenido por ningún agente de la ley si no hubiera sido por esas personas que llamaron”.