El IRS explica el mensaje “estado no disponible” al rastrear tu cheque de estímulo económico

LAS VEGAS (KLAS) — El Servicio de Rentas Internas (IRS) envió los cheques de estímulo a aproximadamente 80 millones de personas a través de sus cuentas registradas bajo depósito directo, sin embargo, muchos siguen a la espera de recibir esta ayuda económica.

Algunas personas reportaron ver “estado no disponible” (status not available), al momento de ingresar sus datos en la página oficial del IRS para rastrear su cheque de estímulo.

Amy Krainas, contadora pública certificada de Peavy and Associates, dijo que la mayoría de las personas que encuentran ese mensaje en la página es porque el IRS está procesando la información de su cuenta bancaria. Otras razones por las cuales saldría este mensaje es si le debes dinero al IRS de tus declaraciones de impuestos en el 2018 o 2019, aquellos que no hicieron su declaración de impuestos por los respectivos años, los que no cuentan con un número de seguro social válido o los que simplemente generaron un ingreso mayor al dado a conocer.

Las personas recibiendo beneficios del Social Security no tienen que llenar una solicitud de declaración de impuestos, pero mientras esperan, también verán esa opción en la página del IRS.

“La manera más rápida [de recibir el cheque de estímulo] es llenar los impuestos del 2019 e ingresar la información al sistema. Si esta información no está disponible, necesitan visitar www.IRS.gov y hacer clic en donde dice ‘non-filter payment application'”, dijo Krainas.

El hecho de actualizar la página del IRS seguido no te ayudará a conseguir el dinero más rápido, ya que la página se actualiza solamente una vez al día. Realmente no hay un tiempo determinado para recibir este cheque, solo queda esperar.

