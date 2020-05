El gobernador anunciará la ‘Fase 2’ del plan de reapertura en Nevada

LAS VEGAS (KLAS) — Los casinos de Nevada han estado cerrado por 70 días, pero esta situación podría cambiar pronto.

Si el estado continúa mostrando una evolución positiva en cuanto a los casos de coronavirus durante el fin de semana largo, el gobernador Steve Sisolak anunciará el martes que Nevada entraría a la ‘Fase 2’ del plan de reapertura, en el cual los casinos tienen fecha programada para el 4 de junio.

Sisolak hablará en conferencia de prensa a las 5:30 p.m.

El gobernador también discutirá aspectos en la industria hotelera ya que la Junta de Control de Juegos de Nevada lanzó un extenso plan de seguridad y protocolos para los casinos.

Sisolak dijo que a pesar de que los casinos reabran sus puertas al público, esto no garantizará el surgimiento de la economía de un día a otro.

“La gente va a necesitar sentirse cómoda subiéndose a un avión y registrándose en un hotel de Las Vegas”, dijo Sisolak. “Hasta que no haya una vacuna que los haga sentir inmunes, una forma de decir, del virus, no creo que regresen totalmente. Nosotros no obtendremos a nuestros viajeros internacionales nuevamente”.

Hace una semana, funcionarios estatales dijeron que el desempleo en Nevada subió a 28.2% en abril, esta es la peor cifra registrada en el estado y la más alta en el país.

