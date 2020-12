Economistas optimistas sobre la recuperación económica para el 2021

LAS VEGAS (KLAS) - El reciente ganador del premio de $1 millón de dólares en “Who Wants to Be a Millionaire”, David Chang vuelve a ser noticia con el debut de un nuevo bar en el Hotel Cosmopolitan.

El Bāng Bar de David Chang llegará a Las Vegas con una nueva ubicación que será inaugurado en el Block 16 Urban Food Hall en la primavera de 2021, según un comunicado de prensa de Cosmopolitan.