DHHS: Nevada registra más de 2,000 casos por COVID-19 en tercer día consecutivo

Las Vegas (KLAS) - Los Vegas Golden Knights anunció que jugadores seleccionados y miembros del personal distribuirán comidas completas con motivo del día de Acción de Gracias, incluido un pavo y alimentos no perecederos, a más de 800 familias de Las Vegas, junto con la asociación HELP of Southern Nevada, el lunes 23 de noviembre.

Algunos Jugadores del equipo y miembros del personal estarán en el lugar para distribuir comidas siguiendo todas las precauciones de salud y seguridad de COVID-19. La distribución de alimentos se llevará a cabo afuera de las instalaciones de HELP of Southern Nevada Campus en 1640 E. Flamingo Road.