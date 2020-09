DHHS: Nevada registra 15 muertes más por COVID-19 en las últimas 24 horas; se acerca al millón de pruebas

LAS VEGAS (KLAS) -- Las autoridades de Boulder City dijeron que un hombre resultó herido y otro bajo arresto tras un tiroteo el martes por la mañana.

Los oficiales respondieron a un llamado y asistieron al hotel Quality Inn ubicado al 110 de Ville Drive, cerca de la US 93 y Nevada Way, por reportes de un tiroteo alrededor de la 1 a.m. del martes. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre sufriendo de una herida de bala en su pierna.