DETR lanza programa para trabajadores independientes y autónomos a partir del 16 de mayo

LAS VEGAS (KLAS) – DETR celebró una conferencia de prensa virtual este jueves 14 de mayo con respecto al lanzamiento del sistema de archivo de Asistencia de desempleo pandémico (PUA) de Nevada y se realizará otra conferencia mañana 15 de mayo para responder a más preguntas del público.

El DETR anunció que implementó la extensión de beneficios de la Compensación por desempleo de emergencia pandémica federal y las personas podrán solicitar estos beneficios el 16 de mayo de 2020.

La Asistencia de desempleo pandémico (PUA) es un nuevo programa federal temporal que forma parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) de Coronavirus. El programa PUA está disponible de manera retroactiva desde el 2 de febrero de 2020 hasta el 26 de diciembre de 2020 y brinda hasta 39 semanas de beneficios a las personas elegibles.

Heather Korbulic Directora del DETR, durante vídeo conferencia virtual, jueves 14 de Mayo, 2020.

“Hemos estado trabajando incesantemente para proporcionar PEUC y las otras disposiciones de la Ley CARES a los nevadenses, y seguimos buscando formas de mejorar nuestro sistema para satisfacer la demanda en curso”, dijo la directora del DETR, Heather Korbulic. “Sabemos que este beneficio federal adicional ayudará a los nevadenses que han trabajado duro y que han perdido sus empleos, por eso seguimos trabajando incansablemente para abordar las necesidades de beneficios de desempleo del estado”.

¿Quién es elegible para el PUA?

PUA estará disponible para los trabajadores de Nevada que estén desempleados, parcialmente desempleados, no pueden trabajar o no están disponibles para trabajar debido a la pandemia COVID-19 y que no son elegibles para los beneficios del seguro de desempleo. Esto incluye muchos grupos diferentes de personas:

Trabajadores por cuenta propia, 1099 trabajadores contratados y trabajadores por encargo;

Empleados cuyos salarios no se reportan para el seguro de desempleo;

Empleados que no han ganado suficientes salarios o trabajado suficientes horas para los beneficios estándar de desempleo debido a COVID-19; o

Personas que estaban desempleadas o que iban a comenzar a trabajar pero no pudieron debido a COVID-19.

¿Quién no es elegible para PUA?

La elegibilidad para PUA requiere que una persona esté desempleada, parcialmente desempleada o no pueda o no esté disponible para trabajar en Nevada debido a COVID-19 y que no sea elegible para ningún otro beneficio de seguro de desempleo. Por ejemplo, no es elegible para PUA si:

Si es elegible para un reclamo de UI regular, PEUC o SEB

Si puede trabajar de forma remota sin un salario reducido

Si recibe licencia por enfermedad pagada u otros beneficios de licencia

Si está desempleado, pero no debido a COVID-19

Si no estaba trabajando en Nevada en el momento en que quedó desempleado debido a COVID-19 y no tiene una oferta de trabajo de buena fe para trabajar en Nevada que no pudo comenzar debido a COVID-19

Si se considera elegible para presentar PEUC, los reclamantes recibirán el mismo monto de beneficio semanal que su reclamo de UI regular. Además del monto del beneficio semanal de PEUC, los reclamantes también recibirán la Compensación federal por desempleo pandémico como un pago semanal de $600 por semanas presentadas entre el 4 de abril de 2020 y el 25 de julio de 2020.

Según el comunicado de prensa, los reclamantes recibirán una notificación por correo de los posibles beneficios del pago extendido. Los reclamantes deberán iniciar sesión en su cuenta de desempleo en ui.nv.gov. Los pasos del proceso de presentación de PEUC diferirán según el estado del reclamo de UI regular de la persona.

Se le pide a las personas que quieran aplicar, vean las Preguntas frecuentes de PEUC en detr.nv.gov/coronavirus para obtener más instrucciones sobre cómo presentar su reclamo de PEUC.

DETR recuerda a los que vayan a presentar solicitud, que eviten las horas pico 8 a.m. a 8 p.m. y presentar solicitud en la tarde o temprano en la mañana.

DETR alienta la presentación en línea, pero si un reclamante desea presentarla por teléfono, deben comunicarse con los centros de llamadas de la UI de 8 a.m. a 8 p.m. en: (775) 684-0350, (702) 486-0350 o (888) 890-8211 (para áreas rurales y fuera del estado). Hay altos tiempos de espera. Si quien desea presentar la solicitud alcanza una respuesta automatizada, debe seleccionar el número 4 para los beneficios extendidos.

Puedes ver la conferencia completa en idioma original aquí