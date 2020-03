CUIDADO CON LOS ESTAFADORES: estafadores están tratando de obtener su cheque gubernamental

LAS VEGAS (KLAS) – El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas está advirtiendo a los ciudadanos que tengan cuidado con los estafadores que están trabajando duro para interceptar ese dinero, mientras el gobierno federal está trabajando para entregar esos cheques de ayuda económica COVID-19 para los estadounidenses.

Muchos estadounidenses esperan que lleguen pagos únicos de $ 1,200 o más por correo o de manera electrónica en las próximas semanas, pero antes de que eso suceda, la Oficina de Protección al Consumidor del Fiscal General de Nevada ofrece los siguientes consejos para proteger a los consumidores de posibles estafadores:

• No proporcione información personal a nadie que no conozca personalmente y en el que no confíe. Eso incluye información de seguridad social, números de cuenta bancaria, tarjetas de débito y crédito o PIN.

Los estafadores intentan hacerse pasar por funcionarios del gobierno por teléfono y pedir esta información con el pretexto de enviarle su cheque más rápido. No te dejes engañar.

• No se deje engañar para que pague dinero o “tarifas de procesamiento” para recibir su financiamiento de estímulo de una manera segura o más rápida.

• Asegúrese de que su buzón esté bloqueado y recuerde verificarlo con frecuencia para alejar a los ladrones.

• Tenga cuidado con los correos electrónicos que parecen comunicaciones oficiales del gobierno que le piden que ingrese información personal. Lo más probable es que sean correos electrónicos llamados phishing, diseñados para estafarlo.

Para obtener la información más precisa y actualizada sobre el pago de estímulo federal y los detalles específicos de desembolso, ¡solo visite el sitio web del IRS!

No te dejes engañar ¡los detalles para emitir y entregar cheques todavía se están resolviendo!

Si sospecha que ha sido víctima de una estafa, puede comunicarse con la unidad de Delitos Financieros de LVMPD al (702) 828-3483, o comunicarse con el Fiscal General de Nevada al (888) 434-9989 o presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio.