CSN reparte fondos de ayuda del CARES Act a sus estudiantes

LAS VEGAS (KLAS) — La Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act, por sus siglas en inglés) llegó al College of Southern Nevada, con un total de $14,078,408 para ayudar a estudiantes elegibles.

La mitad del dinero, un poco más de $7 millones, estará dirigido hacia estudiantes que tuvieron una interrupción en su semestre a causa de la pandemia del coronavirus.

Según CSN, aquellos estudiantes que califiquen recibirán esta ayuda financiera automáticamente sin la necesidad de llenar ninguna solicitud. Ellos recibirán entre $200 y $1,000 cada uno, basado en el número de créditos de la inscripción del estudiante durante el semestre del 2020 así como el índice de Aporte Esperado de la Familia (EFC).

En general, los estudiantes elegibles son los que cuentan con un buen nivel académico, quienes están en su camino para obtener un título o un programa certificado, elegibles para ayuda financiera, además de ser ciudadanos americanos o no-ciudadanos elegibles y los que no cuentan con deudas estudiantiles. Aquellos que se registraron en clases en línea previo al 13 de marzo no califican para este alivio.

Para más información, puedes visitar la página en línea del CSN aquí.

Los estudiantes que necesitan ayuda financiera y no califican para los fondos de CARES Act o se dan cuenta que esta ayuda no es suficiente para cubrir sus expensas, pueden solicitar ayuda en CSN Student Emergency Fund. Los estudiantes internacionales, indocumentados o con DACA no son elegibles para CARES Act pero también pueden solicitar ayuda a través del CSN Student Emergency Fund.

