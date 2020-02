Continúan la búsqueda de excursionista diabético en el Red Rock Canyon

LAS VEGAS (KLAS) — Varios equipos de Rescatistas del Red Rock continúan con la búsqueda de un excursionista desparecido desde el fin de semana en el Red Rock Canyon.

Ronnie Lucas de 33 años, fue visto por última vez sobre el camino Oak Creek Trail, a una milla de la carretera en donde está la salida. Su vehículo permanece estacionado ahí.

“Vamos a intentar ir lo más lejos que podamos”, dijo uno de los rescatistas. “Lo más lejos que se pueda, antes de que oscurezca”.

El equipo de 8 News Now se enteró que Lucas es diabético y que esta no sería la primera vez que escalaba por este camino. Sin embargo, según otros excursionistas, ese camino no es fácil de transitar.

“Es muy fácil que te pierdas”, dijo Matt Fikes, excursionista. “Si haces un mal movimiento y te desvías, de repente no ves nada alrededor de ti”.

La lista a continuación ofrece algunos consejos si es que deseas escalar solo:

Revisa como va a estar el tiempo

Elige un camino que esté trazado correctamente

Carga con suficiente agua y comida

Asegúrate de avisarle a un ser querido hacia donde vas

Con la colaboración del reportero Joe Moeller, 8 News Now.