Conductor de autobús RTC da positivo de coronavirus

LAS VEGAS (KLAS) — La Comisión Regional de Transporte (RTC) dijo que uno de los conductores de autobuses dio positivo de coronavirus.

Se registra que la persona trabajó hasta el martes 31 de marzo, según un comunicado enviado por RTC. El conductor se encuentra en cuarentena y recuperándose en su hogar. RTC mencionó que esta persona no regresó a trabajar desde que comenzó a mostrar síntomas la noche del primero de abril.

RTC envió el siguiente comunicado al equipo de 8NN En Español:

En lo que nuestra comunidad continúa siendo afectada por la amenaza del COVID-19, queremos asegurarnos de ofrecerles la información más reciente sobre el conductor y lo que hacemos para ayudarte a mantenerte seguro.

El conductor estuvo por última vez en su trabajo el martes 31 de marzo, cuando trabajó en el turno de madrugada entre las 2:30 y las 10 a.m. en la ruta del Strip “Deuce”. Él dijo sentirse enfermo la noche del primero de abril y desde ahí no regresó a trabajar. Debido a los derechos de privacidad de HIPAA, Keolis Transit no puede revelar el nombre del empleado.

Por favor sepan que la seguridad de nuestros pasajeros y conductores es la prioridad de RTC”.

— RTC