¿Cómo obtener tu cheque de estímulo de manera rápida y segura?

LAS VEGAS (KLAS) — Muchos americanos afectados por la crisis del coronavirus recibirán un cheque de alivio tras el anuncio de un plan creado por el gobierno por la suma de $2 billones.

La semana pasada, el desempleo escaló en los Estados Unidos y Nevada se vio afectada por varios cierres de compañías de manera temporal y por descansar a muchos de sus empleados.

Muchas personas están desesperadas por saber cuánto tiempo tendrán que esperar para recibir el cheque de alivio. El reparto de estos ocurrirá en las próximas tres semanas y aseguran que la forma más rápida y segura de obtener el dinero es a través de un depósito directo.

El Departamento de Rentas Internas (IRS) le pide a las personas que no han hecho el aporte de impuestos, como los ancianos, que completen la forma simple de impuesto, ya que de acuerdo con el IRS, si llenaste una forma de impuesto en el 2018 o 2019 en donde aparece tu cuenta de banco para recibir tu reembolso, no deberías cambiar nada. Sin embargo, si el IRS no tiene tu información para un depósito directo, un portal estará disponible en línea en las próximas semanas para que puedan agregar estos datos importantes y así poder recibir su dinero.

El cheque de estímulo se divide de la siguiente manera: $1,200 por adulto y $500 por cada niño, mientras que las parejas casadas recibirán $2,400. Sin embargo, los pagos se eliminarán gradualmente para las personas que ganan más de $75,000, ya que por cada $100 que esté por encima del límite, el pago se reducirá $5. Las personas solteras que ganan más de $99,000 y las parejas que hacen los impuestos juntos y ganan más de $198,000, no califican para recibir un pago.

Si no puedes llenar tu forma de impuestos en este momento, el dinero de alivio estará disponible hasta finales del 2020. Para más información, puedes visitar la página en línea aquí.

