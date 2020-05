Comercios dentro de Tivoli Village se ven obligados a cerrar tras crisis por la pandemia

LAS VEGAS (KLAS) — La reapertura no fue posible y en muchos casos no llegó para algunos restaurantes en Las Vegas, como lo es en particular Tivoli Village, lugar que sufrió un fuerte impacto económico por los cierres.

En un reporte hecho por Las Vegas Eater, menciona a los restaurantes que permanecen cerrados a pesar de ser incluidos en la Fase 1 del plan otorgado por el gobernador y que posiblemente ya no abrirán debido a la crisis generada por el coronavirus, aquí la lista:

Brio Tuscan Grille , uno de los originales en Tivoli Village desde el 2011

, uno de los originales en Tivoli Village desde el 2011 Hamptons , abrió en Tivoli Village en el 2017

, abrió en Tivoli Village en el 2017 Ben’Zaa Cantina, abrió el año pasado cerca de Durango Drive and Farm Road en Centennial Hills

La bancarrota de abril en la empresa principal, propietaria de Brio, FoodFirst Global Restaurants, podría tener efectos secundarios. FoodFirst también es propietario del Brio ubicado en el Town Square y Bravo Cucina Italiana en el Galleria de Sunset, según el reporte de Eater.

FoodFirst cerró 71 de sus 92 restaurantes. Algunos reportes indican que Ada’s podría mudarse al espacio previamente ocupado por Bravo Cucina y SeaBream podría ocupar el lugar vacante que dejó Kabuki.

—