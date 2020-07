Ciudad de Las Vegas reabre el programa de subsidios de emergencia para empresas, $2 millones disponibles

LAS VEGAS (AP) - Varios casinos de Las Vegas están limitando el fumar para de esa manera evitar que los clientes se quiten las máscaras protectoras que deben usar.

Las Vegas Sands Corp. a mediados de junio actualizó su política para solicitar que los jugadores de juegos de mesa y los espectadores no fumen ni vapeen en sus resorts Venetian y Palazzo. Wynn Resorts Ltd. ha designado cualquier juego de mesa sin una barrera de plexiglás como áreas para no fumadores dentro de sus casinos Wynn y Encore en el Strip de Las Vegas.