Ciudad de California se declara “ciudad santuario” e invalida la orden de quedarse en casa

LOS ÁNGELES (AP) - Murió Fred Willard, el actor cómico cuyo estilo de improvisación lo mantuvo relevante durante más de 50 años en películas como "This Is Spinal Tap", "Best In Show" y "Anchorman". Tenía 86 años.

La hija de Willard, Hope Mulbarger, dijo en un comunicado el sábado que su padre murió pacíficamente el viernes por la noche. La causa de su muerte no ha sido revelada.