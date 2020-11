CCSD: Estudiantes podrían regresar a los salones en enero según plan de aprendizaje ‘híbrido’

LAS VEGAS (KLAS) – El Distrito Escolar del Condado de Clark ha publicado un plan de 205 páginas para la transición a un modelo de aprendizaje híbrido antes de la próxima reunión de la Junta Directiva del 12 de noviembre, el superintendente Dr. Jesús Jara y el personal presentarán el plan para consideración de la junta.

En un comunicado de prensa emitido por el Dr. Jara dijo: “Este plan sigue las pautas de salud y seguridad proporcionadas para las escuelas, pero también les da a nuestros niños la oportunidad de abordar las brechas académicas y participar con sus compañeros y educadores adultos”, “Debemos abrazar este trabajo con un implacable sentido de urgencia. Nuestros hijos dependen de nosotros “.

El plan combina el aprendizaje en persona y el hogar y describe varios aspectos, que incluyen:

Según el plan, los maestros y empleados deberían presentarse físicamente a sus sitios de trabajo el 1 de diciembre. Sin embargo, existen algunas excepciones, incluidas aquellas ubicaciones que no permiten el distanciamiento social y los empleados que entran con alguna adaptación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

A partir del 4 de enero, el modelo entraría en vigor para:

El 11 de enero, los siguientes niveles de grado también pasarían al modelo híbrido:

Los estudiantes se dividirán en tres grupos. Dos están programados para una combinación de aprendizaje en persona y en el hogar, y el tercero participará en educación a distancia a tiempo completo.

El plan propuesto detalla la limitación del tamaño de las aulas al 50%. También proporciona ayudas visuales sobre cómo espaciar los escritorios para cumplir con las pautas de distanciamiento social.

Además, no habrá área de juegos infantiles, fuentes de agua ni excursiones.

Se aprobarían algunas actividades extracurriculares, incluidos los deportes sin contacto o de contacto mínimo.

Se recomienda distanciamiento social y mejor flujo de aire en los autobuses escolares. También se requerirían el uso de mascarillas y medidas sanitarias adicionales.

La presidenta de la Mesa Directiva, Lola Brooks, dijo: “El bienestar de nuestros estudiantes es una de nuestras más altas prioridades. La Mesa Directiva Escolar considerará múltiples factores mientras revisamos el plan de transición propuesto por el personal. La Junta agradece todo el tiempo y la energía que el personal continúa dedicando a esta desafiante tarea y reconoce la importancia de un plan completo para abordar los problemas de salud y seguridad. El plan de transición se discutirá en mayor detalle durante nuestra reunión del 12 de noviembre “.

La Asociación de Educación del Condado de Clark (CCEA) emitió una declaración después de que se publicó el plan, diciendo:

La posición de CCEA no ha cambiado. No apoyamos ninguna reapertura sin un sólido programa de seguridad implementado con pruebas, rastreo de contactos y el equipo de protección personal adecuado, así como la opción para que los educadores continúen trabajando de forma remota. Los fideicomisarios no deben aprobar ningún plan que no incluya esas dos piezas clave “.

MARIE NEISESS, PRESIDENTE DE CCEA