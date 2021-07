CCSD alerta a sus empleados sobre el uso obligatorio de máscaras a partir del jueves

LAS VEGAS (KLAS) — El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) notificó a todos sus empleados, que es nuevamente obligatorio, el uso de máscaras dentro de los establecimientos comenzando a partir del jueves.

Sin embargo, no hay cambios con respecto al uso de estas para estudiantes, no es obligación para ellos. El CCSD también reanuda su protocolo en cuanto a pruebas de detección del virus para los empleados a partir del lunes 26 de julio. Aquellos que estén completamente vacunados, no deberán someterse a una prueba mientras que comprueben al departamento su estado de vacunación, al ingresar su tarjeta válida contra el COVID en este enlace.

El formulario enviado a los empleados pertenecientes al CCSD indica que “medidas adicionales podrían tomar efecto” si es necesario, autorizadas por oficiales locales, estatales y federales.

Todos los empleados del CCSD deberán cumplir con esta regla hasta el 17 de agosto del 2021.

