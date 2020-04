LAS VEGAS (KLAS) -- El gobernador de Nevada Steve Sisolak dijo que no suspenderá la orden de "Quedarse en casa" y no accederá para reabrir la economía del estado, hasta no tener luz verde por parte de los expertos de la salud.

Sisolak firmó su primera orden el 17 de marzo, luego la expandió hasta el 8 de abril y finalmente esta sigue vigente hasta fin de mes.