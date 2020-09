Autoridades investigan tiroteo en Boulder City

LAS VEGAS (KLAS) — Las autoridades de Boulder City dijeron que un hombre resultó herido y otro bajo arresto tras un tiroteo el martes por la mañana.

Los oficiales respondieron a un llamado y asistieron al hotel Quality Inn ubicado al 110 de Ville Drive, cerca de la US 93 y Nevada Way, por reportes de un tiroteo alrededor de la 1 a.m. del martes. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre sufriendo de una herida de bala en su pierna.

Según las autoridades, dos hombres provenientes de Arizona se hospedaron en un hotel en donde se desató la pelea. Cuando la discusión se salió de control, uno de ellos sacó un arma de su equipaje y ‘disparó una vez como advertencia’.

A los pocos minutos, este volvió a disparar y fue ahí cuando el otro hombre recibió este tiro en su pierna. Los oficiales arrestaron al sospechoso y la víctima fue trasladada al hospital más cercano.

Este incidente sigue bajo investigación.

