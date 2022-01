Atrincheramiento al noroeste del valle; reporte inicial por disturbio

LAS VEGAS (KLAS) — Autoridades se encuentran en la escena de un atrincheramiento el lunes por la mañana al noroeste del valle.

La policía recibió un llamado por reporte de disturbio al 7000 de Old Village Avenue, cerca de Lone Mountain Road y Tenaya Way, alrededor de las 9:45 a.m.

Se cree que un hombre está armado y solo dentro de la casa. La policía rodeó el lugar y da órdenes para que el sujeto se entregue.

Las residencias cercanas fueron evacuadas. Se le pide a los conductores evitar la zona.

Esta noticia sigue en desarrollo.

—