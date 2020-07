Aseguran sueldos y prestaciones a empleados del Venetian y Palazzo hasta el 31 de octubre

LAS VEGAS (KLAS) – Sheldon G. Adelson, presidente y director ejecutivo (CEO) de la empresa Las Vegas Sands compartió el miércoles una carta con sus empleados del hotel y casino The Venetian afirmándoles que está comprometido a seguir pagando y previendo prestaciones hasta el 31 de octubre a pesar del desciende en negocio tras el COVID-19.

“Esta pandemia no solo ha cambiado como nuestras operaciones, sino que también ha cambiado nuestras vidas cotidianas”, dijo Adelson en la carta. “Pero lo que no ha cambiado es nuestro compromiso a ustedes por lo que a pesar de un descenso en demanda, vamos a extender nuestro compromiso de sequir pagando sueldos y beneficios hasta el 31 de octubre ”, añadió el dueño de los hoteles The Palazzo, The Venetian y Venezia Towers.