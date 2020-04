Artistas de MGM Resorts dan apoyo monetario para empleados afectados por la pandemia

LAS VEGAS (KLAS) — Más de una docena de artistas que hacen sus funciones dentro de las propiedades del MGM Resorts muestran su apoyo con donativos para los empleados impactados por la pandemia del coronavirus.

“Con las donaciones provenientes de estos artistas extraordinarios, el compromiso de MGM Resorts y nuestro equipo de liderazgo, nuestros propios empleados y un sin fin de otras contribuciones generosas, hemos alcanzado aproximadamente la suma de $11 millones para asistir a nuestros empleados durante este tiempo desafiante de incertidumbre y sufrimiento”, dijo Bill Hornbuckle, presidente y CEO de actos de las propiedades del MGM Resorts.

Estos artistas incluyen a David Copperfield, Jay Leno, Bill Maher, Kathleen Madigan, David Spade, Boyz II Men, Brad Garrett, Carrot Top, Terry Fator, Ray Romano, Jabbawockeez, Shin Lim, Thunder from Down Under, Hans Klok, Australian Bee Gees, Fantasy y Bill Blumenreich Presents.

“Durante estos días, semanas y meses de tiempos difíciles e inciertos, estamos trabajando incansablemente para ayudar a miles de empleados quienes fueron descansados debido a los cierres de propiedades alrededor del país”, dijo Hornbuckle.

