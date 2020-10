Arrestan a sospechoso de abuso sexual; autoridades buscan a más víctimas en el área de Silverado Ranch

BETHESDA, Maryland, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump tuiteó que saldrá del hospital el lunes por la noche y continuará con el proceso de recuperación en la Casa Blanca.

“Saldré del grandioso hospital Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid, no dejen que domine sus vidas. Hemos desarrollado, bajo la administración de Trump, buenos medicamentos y conocimientos ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”, tuiteó Trump.