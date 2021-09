Arrestan a luchador de UFC en Las Vegas acusado de violencia doméstica

Jonathan Jones, a UFC fighter, is facing a domestic violence charge in Las Vegas. (Photo credit: LVMPD)

LAS VEGAS (KLAS) — El excampeón de Artes Marciales Mixtas, Jonathan Jones, negó a las autoridades el haber lastimado a su prometida y dijo que ni siquiera recuerda cuando abandonó su habitación dentro del hotel y casino Caesars Palace.

Según el reporte de arresto, la mujer, que también es madre de sus tres hijos, se mostró con un labio hinchado, estaba sangrando de su nariz y boca y tenía rastros de sangre en la ropa.

Jones enfrenta un cargo por violencia doméstica y un cargo por daños a una patrulla, en el incidente ocurrido el viernes 24 de septiembre.

El personal de seguridad del hotel se dio cuenta del problema cuando la mujer, identificada como Jessie Moses, apareció en la parte de registración para pedir la llave de su habitación. Uno de los guardias le preguntó si estaba bien, al verla sangrando, ella comenzó a llorar y le confesó que tenía miedo de volver a la habitación. Su hijo más pequeño le preguntó al guardia de seguridad si podía llamar a la policía, según lo detallado en el reporte de arresto.

Oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) encontraron a Jones en el Strip. El reporte indica que cuando él estaba siendo detenido, “se puso furioso y comenzó a golpear su cabeza contra la patrulla del LVMPD, dejando una abolladura de tamaño mediano además de desprender algo de pintura del vehículo”. Jones le dijo a las autoridades que él se “descontroló” al ver que estaba siendo arrestado sin motivo.

Moses, que indicó haber estado en pareja por 17 años, se negó a que le tomaran fotos de sus heridas pero le permitió el ingreso a los detectives a su cuarto de hotel, donde se supone sucedió la agresión física. El reporte indica que no se encontró sangre en las sábanas.

Ella le dijo a los oficiales que estaba durmiendo cuando Jones regresó a la habitación y que parecía “no estar muy contento”.

Moses describió el incidente en el reporte.

“Él tocó la parte de atrás de mi cabeza y me jaló del pelo un poco pero no me golpeó ni nada”.

Jones le dijo a la policía que todo lo que recuerda es “haber regresado al cuarto y tomar unos $10,000 para luego ir al strip club”, según el reporte.

A casi dos años de su última pelea, Jones fue introducido al Salón de la Fama de la UFC la noche anterior al arresto.

—