Arrestan a dos mujeres por crueldad animal al suroeste de Las Vegas

Esmeralda Martinez, left, and Blanca Perez. (Las Vegas Metropolitan Police Department)

LAS VEGAS (KLAS) — Dos mujeres fueron arrestadas luego de que las autoridades encontraron a dos perros muertos dentro de su departamento el viernes al suroeste de Las Vegas.

Esmeralda Martinez de 22 años y Blanca Perez de 21 fueron arrestadas el sábado luego de una investigación realizada por las autoridades, ya que aparentemente los perros habrían estado encerrados en las perreras por tres semanas sin comida y sin agua.

Ellas enfrentan cargos por crueldad animal y fueron trasladadas al Centro de Detención del Condado Clark.

La policía respondió al complejo de departamentos ubicado al 4300 de Terrace Hill Road, cerca de Flamingo Road y Lindell Road, por una revisión general el viernes y encontraron a los animales, que al parecer no habían comido lo suficiente y no tenían agua por casi tres semanas. Las autoridades dijeron que los dueños no hicieron ni el intento para pedirle a una persona que los cuidara mientras estaban fuera del departamento.

La investigación comenzó tras un reporte de quejas por un fuerte olor que llegó a los departamentos cercanos. Reportan que las inquilinas no fueron vistas por varias semanas.

