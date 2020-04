Alcaldesa Goodman, pide que se abra la ciudad, entrevista con 8NN

LAS VEGAS (KLAS) – La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, está duplicando su idea para revivir los negocios de la ciudad, en una entrevista este jueves por la mañana con 8 News Now, la alcaldesa Goodman dijo que los cierres impuestos por el gobernador Steve Sisolak están “destruyendo Las Vegas, su industria turística y su gente”.

Sus preocupaciones se destacaron por primera vez en la reunión del Consejo de la Ciudad de Las Vegas el miércoles pasado.

Según la alcaldesa Goodman, los datos de salud sobre el coronavirus no coinciden con las estrictas pautas estatales. La alcaldesa admite que no tiene un plan propio, criticó la falta de uno a nivel estatal y dijo que su ciudad necesita estar abierta.



La alcaldesa a pregunta expresa, se refirió al plan del gobernador Sisolak, como una “locura” , ¿A que se refería exactamente?

La locura de todo es que entramos sin un plan, sin información apropiada, sin ver la historia, es por eso que somos una sociedad civilizada, se aprende y nunca se había cerrado el país ni el estado de Nevada. Para mí eso no es racional.

La alcaldesa comparó esta situación con la epidemia de la polio, al mencionar que ella creció durante esta epidemia y que antes no había medidas preventivas. Agregó:

“Nadie entendía que pasaba y existían otros virus y gripes que pasaban cada año y cada uno de nosotros cargaba nuestras propias bacterias y te cruzabas con la gente que tenía otros germenes, ¿Por qué hacer esto ahora? ¿Por qué hacer esto ahora en el estado de Nevada? Somos únicos y vivimos del turista y de convenciones y de servicios de hospitalidad, y dejar a toda esta gente sin trabajo, que no pueden ver a sus hijos, no pueden atender a sus abuelos, No hay un plan”.