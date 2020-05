ADVERTENCIA: Conejos presentan una contagiosa y mortal enfermedad en el valle, los dueños de conejos deben tomar precauciones

LAS VEGAS (KLAS)- Una enfermedad mortal altamente contagiosa del conejo ha llegado al valle de Las Vegas y actualmente no hay ninguna vacuna disponible en los Estados Unidos.

Según la SPCA de Nevada, el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo Serotipo 2 o RHDV2 afecta tanto a conejos domésticos como salvajes. La enfermedad no afecta a los humanos, pero pueden transmitirla indirectamente a los conejos al llevarla en ropa o zapatos. Los perros y otras mascotas también pueden transmitirlo.

Hay al menos una muerte de conejo debido a esta enfermedad en el valle de Las Vegas, pero los dueños de conejos deben ser cautelosos porque la enfermedad se propaga muy rápido. RHDV2 también se encuentra en estados vecinos e impacta a miles de poblaciones de conejos salvajes

Los signos de RHDV2 son casi inexistentes y puede provocar la muerte súbita por hemorragia interna. Los conejos infectados también pueden desarrollar fiebre, volverse reacios a comer o mostrar signos respiratorios o nerviosos, según Nevada SPCA.

El virus se transmite a través del contacto directo o la exposición a las excreciones o sangre de un conejo infectado y también puede sobrevivir y propagarse a partir de cadáveres, alimentos, agua y materiales contaminados. Además, el virus es muy resistente a temperaturas extremas y puede vivir en superficies durante 200 días.

“Instamos a los dueños de conejos a que estén más atentos en este momento tomando precauciones, como lavarse bien las manos con agua tibia y jabón antes de manipular a su conejo, así como desinfectar todo el equipo y las jaulas con una solución de cloro y agua”. Los dueños de conejos no deberían introducir conejos nuevos de fuentes desconocidas o no confiables en este momento ”, dijo Lori Heeren, Directora Ejecutiva de Nevada SPCA. “Además, lave bien las verduras y use solo una fuente confiable de heno y alimento”.

No hay vacuna disponible en los Estados Unidos, pero la Junta Estatal de Veterinaria lo ha considerado una situación de emergencia y ha ordenado la vacuna.

Nevada SPCA está suspendiendo todas las adopciones de conejos hasta nuevo aviso.

Si tiene alguna pregunta sobre esta enfermedad, comuníquese con su veterinario. Es una enfermedad reportable, y si se detecta, debe ser reportada inmediatamente al Departamento de Vida Silvestre de Nevada. Se debe contactar al Dr. Nate LaHue, DVM, MPVM por correo electrónico nate.lahue@ndow.org o por teléfono al (775) 688-1813.

Se puede contactar a Nevada SPCA al (702) 872-7722 o visitar el sitio web en nevadaspca.org. El horario de atención habitual es de lunes a jueves de 10 a.m. a 4 p.m. y los viernes y sábados de 10 a.m. a 5 p.m.