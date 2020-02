Academia Civil Hispana: Séptima semana

Definiciones, factores e indicadores de maltrato y negligencia infantil

LAS VEGAS (KLAS) — El detective Enrique Hernández habló durante la séptima semana de la Academia Civil Hispana del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas sobre el maltrato y la negligencia infantil.

Nevada está calificado a nivel nacional como uno de los estados con el índice más alto de denuncias por maltrato y negligencia infantil. Según Hernández, una de las causas más comunes de muerte infantil es cuando los bebés duermen en la cama de sus padres, ya que estos acaban encima de ellos, aplastándolos contra la pared o impidiendo su respiración de cierta manera.

Este departamento dentro de la policía trabaja con cada caso que involucre a un menor, considerado hasta que cumple los 18 años. Sin embargo, hay otras leyes que también pueden aplicarse previo al nacimiento de un bebé.

Hay cuatro factores que componen a la ley del maltrato infantil:

Maltrato físico

Negligencia/Poner en peligro

Abuso sexual

Maltrato Emocional/Mental

El maltrato infantil significa cuando una persona intencionalmente le causa a un niño un sufrimiento físico o mental de manera injustificable a consecuencia de un maltrato o una negligencia; también al exponer al menor a una situación de sufrimiento físico o mental como resultado de un maltrato o negligencia.

Hay patrones que indican que un niño ha sido maltratado como una lesión física no accidental, varios moretones, rasguños, lesión cerebral o corporal de forma excesiva.

Una de las claves por las cuales los detectives se guían, es que la versión de una persona debe coincidir con lo que se ve a simple vista.

Hay indicadores físicos de maltrato infantil como:

Hambre constante

Mala higiene

Vestirse de manera inapropiada

Falta de supervisión/ atención

Falta de atención médica

Retraso en el desarrollo/ insuficiencia en el crecimiento

Los detectives aclaran que no es lo mismo maltrato físico a la disciplina. Si alguien reprende al menor por portarse mal, un berrinche, o una situación en donde merezca ser castigado, entonces no es considerado maltrato, siempre y cuando esta no se exceda de un simple castigo. Cuando los oficiales ven que existió una fuerza excesiva en contra del menor, entonces será catalogado como maltrato y se le darán cargos.

La negligencia por otro lado, significa cuando una persona, que es responsable por la seguridad o el bienestar de un niño, permite que el menor sufra dolor físico o mental injustificable a consecuencia de un maltrato o expone a este a una situación donde puede haber sufrimiento mental o físico a consecuencia de un maltrato o negligencia.

Puntos claves de la negligencia incluyen el no cumplir con las necesidades básicas:

Físicas

Medioambientales

Educativas

Asistencia médica

Supervisión

Hay indicadores de comportamiento de negligencia como:

Pedir limosna/ robar comida

Prolongar el tiempo en la escuela

Constante fatiga/ cansancio

Buscar atención de manera negativa

Expresar que nadie está a cargo o vigilándolo en el hogar

Realmente no existe una edad por ley para dejar a los menores solos en el hogar. Si tiene que salir por alguna razón, debe de preguntarse si su hijo/a tiene la capacidad de razonar y responsabilizarse al quedarse solo. Por ejemplo: en caso de una emergencia, ¿puede comunicarse con un familiar o llamar a la policía?, ¿tiene la capacidad para lidiar con el problema?, ¿puede pensar en una solución?, etcétera.

Situaciones que pueden ser calificadas como negligencia, en donde un menor se encuentra en peligro:

Suicidios – repite que quiere morirse, no quiere socializar o conectar con otros, etc.

Ahogamiento – no supervisar a un menor y este cae a una piscina, etc.

Dejar al menor solo en casa – tener en cuenta si el menor tiene la capacidad de razonar

Dejar niños dentro de los vehículos – si dejas a tu niño cuando hace demasiado calor o el ambiente puede ser un factor dañino dentro del vehículo, es considerado un crimen. Las autoridades pueden arrestarte aunque hayan pasado solo unos minutos.

El maltrato emocional significa que hay un daño a la capacidad intelectual o psicológica o el estado emocional de un niño tal como se refleja por una debilitación substancial y visible de su capacidad para desempeñarse dentro de un rango normal de rendimiento o comportamiento.

En un maltrato emocional existe un patrón de comportamientos, los cuales atacan el desarrollo emocional y la autoestima:

Constante crítica

Insultos

Rechazo

Privar de amor, apoyo, orientación

Amenazas de represalias

El abuso sexual infantil puede incluir:

Incesto

Violación

Pornografía

Tocar (toquetear)

Delitos cibernéticos

Existe a lo que se denomina como denunciantes obligatorios, estas son personas que por ley deben informar cuando notan o tienen motivos razonables para sospechar que un niño está siendo maltratado o abandonado, algunos ejemplos son: maestros, médicos, trabajadores sociales, policías, abogados, entre otros.

Para proceder con denuncias, debe de llamar al Servicio de Protección Infantil al 702-399-0081, disponible las 24 horas. Si su jurisdicción es la Policía Metropolitana, entonces puede llamar al 702-828-3364 de 7 a.m. a 4 p.m, de lunes a viernes. Si es una emergencia, por favor comuníquese con las autoridades al 911. Puedes permanecer en el anonimato, sin embargo una vez hecha la denuncia, no podrás divulgar la identidad o detalles de la investigación.

