Academia Civil Hispana: Octava semana

Cómo identificar a víctimas de trata humana y a sus ‘padrotes’

LAS VEGAS (KLAS) — Las Vegas ocupa uno de los puestos más altos en trata de personas, aunque la prostitución sea ilegal en la ciudad y legal en ciertas partes de Nevada.

La trata de personas se define como un acto sexual comercial que es inducido por fuerza, fraude o coerción. La trata de personas también aplica para cuando esta es obligada siendo menor de 18 años.

Los traficantes, popularmente conocidos como ‘padrotes’, pueden ser tanto hombres como mujeres. Estos se encargan de seducir a sus víctimas primero, haciéndoles creer que son los únicos que se preocupan por su bienestar, normalmente las enamoran para luego ponerlas a trabajar. Los padrotes suelen tener a una mujer como su ‘mano derecha’, quien les recluta a más víctimas, pero últimamente al ver que ellas no generan la misma ganancia y hacen todo el trabajo, están optando por comenzar el negocio solas y de esta forma quedarse con las ganancias por completo.

De acuerdo a cifras y relatos de víctimas, según la oficial Lissette Ruiz, la mayoría de estas mujeres han sido abusadas o violadas a temprana edad. También muchas niñas caen porque no soportan estar en sus hogares y pretenden salir de estos sea como sea y terminan en redes de trata de personas.

La forma más sencilla para reclutar víctimas utilizada en la actualidad, es por medio de las redes sociales. Como se ha mencionado anteriormente, los padrotes les dan regalos poco a poco, les hacen creer que son los únicos que se interesan por sus vidas y por lo general terminan por crear un estado de dependencia casi imposible de romper; ya sea dependencia emocional, física o económica.

Los padrotes suelen exigir el 95% de las ganancias si no es que todo. Lo hacen normalmente haciéndoles creer que no ganarían eso si no fuera por ellos, quienes las introdujeron en este negocio, también puede existir la violencia como castigo por no terminar el trabajo o las hacen sentir protegidas de que nada les va a pasar a través del dinero.

Los padrotes convierten a las mujeres en prostitutas de muchas maneras:

Buscan reclutar a menores; en general son más fáciles de manipular, obligar, forzar y engañar

Se acercan en cualquier lugar; puede ser un centro comercial, después de la escuela, una fiesta en una casa, etc.

Le prometen una vida de modelos estrellas; terminan viajando y comenzando una nueva vida con el hombre del que creen estar enamoradas

La ley cambió el 1 de julio del 2013 ya que esta no era tan fuerte y los padrotes salían de la cárcel muy rápido. A pesar de que la condena sigue siendo medianamente débil para los traficantes, ahora pueden incluirle cargos por evasión de impuestos, ya que ganan dinero en efectivo y no reportan nada.

Sin embargo, si las víctimas son menores de edad, las leyes son más estrictas. La pena máxima es de cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional y esta varía según la edad, por ejemplo:

Víctima menor de 14 años, mínimo 15 años en prisión

Víctima entre 14-16 años, mínimo 10 años de prisión

Víctima entre 16-18 años, mínimo 5 años de prisión

Leyes de prostitución y proxenetismo:

Solicitar o participar en la prostitución

Vagar con el propósito de prostituirse

Ayudar a la prostitución

Hurtos/robos con engaño

Explotación sexual/ pago por prostitución

Vivir de las ganancias de una prostituta

Solicitar la prostitución con SIDA

Señales de que alguien pudiese estar siendo utilizado para este negocio:

Moretones en los brazos/muñecas

Quemaduras

Quejas de dolor en la cabeza/cráneo

Marcas o cicatrices

Tatuajes: nombre masculino o de dinero

Desnutrición o pérdida repentina de peso

Estas señales suelen ser parecidas a las de violencia doméstica, ya que los abusadores no quieren dejar mucho rastro físico en la víctima pero al mismo tiempo quieren generar miedo y hacer creer que ellos tienen el control absoluto.

Cambios de comportamiento en un menor

Falta a clase o se queda dormido/a en clase

Las calificaciones bajan

Se siente temeroso, ansioso, deprimido, sumiso, tenso o nervioso

Evita el contacto visual

Le teme a las personas de autoridad

Puede tener novia/o mayor

Comienza a recibir regalos caros

Investigue si su hijo/a está involucrado/a en trata de menores, hágalo con cautela, sin juzgar o acusar, ya que los jóvenes que participan en la prostitución están considerados víctimas (diferente a los adultos), aténgase a preguntas básicas y si sospecha que el menor puede estar involucrado, llame al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas al 311 y pregunte por VICE (Sección de Antivicio y Trata).

La ciudad de Las Vegas se convirtió en el principal objetivo de la explotación sexual debido al paisaje, el cual alude extremadamente el sexo y complace a turistas que esperan participar en este estilo de vida.

