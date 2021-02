Abre nueva escuela charter en North Las Vegas

NORTH LAS VEGAS (KLAS) — Una nueva escuela charter abre sus puertas en North Las Vegas, totalmente gratuita.

Se trata de CIVICA Nevada Career & Collegiate Academy, una academia que consiste en un aprendizaje dedicado de forma individual. Esta escuela ya se prepara para recibir a sus estudiantes este otoño. Una de sus prioridades es el aprendizaje práctico con un amplio plan de estudios.

La escuela proveerá también un sentido de liderazgo y desarrollo individual para estudiantes desde el kinder hasta el grado 12.

“Esperamos abrir nuestra escuela en agosto mientras preparamos todo desde julio”, dijo Dr. Eve Breier, directora. “La escuela será para estudiantes desde kinder hasta el grado 12. Abriremos comenzando de kinder hasta el séptimo grado y después, cada año, agregaremos un nivel hasta llegar al grado 12. Esperamos recibir a casi 1,700 estudiantes cuando alcancemos el máximo de capacidad”.

Algunos padres de la zona se mostraron ansiosos por la nueva escuela CIVICA, como lo es Laura Doroteo, que reside cerca del establecimiento y le agrada que las clases vayan a ser más pequeñas, lo cual implica más atención para cada estudiante. Doroteo también manifestó el sentirse contenta por no tener que pagar para que sus hijos tengan una buena educación.

“Creo que es una buena oportunidad para que mis hijos comiencen y permanezcan en la misma escuela hasta la preparatoria”, dijo Doroteo. “Al principio, cuando escuché ‘charter school’ pensé: ‘Oh, yo no puedo pagarla’, pero cuando me enteré que era gratuita, creo que eso fue lo que me impulsó a decidirme”.

Para inscribir a sus hijos, tiene tiempo hasta finales de este mes, visitando la página en línea aquí. También buscan personal laboral, si te interesa un trabajo en este establecimiento, puedes visitar la página en línea aquí.

