38 mil trabajadores independientes aplicaron a DETR durante los primeros días del nuevo programa

LAS VEGAS (KLAS) – Por primera vez desde que comenzó la pandemia, los trabajadores provisionales, también conocidos como “GIG” o “Empleados 1099” o contratistas independientes, pudieron y pueden solicitar el desempleo. Según DETR, 38,000 personas presentaron su solicitud durante el fin de semana, pero algunos dicen que tienen preguntas sobre sus reclamos.

Algunos de esos trabajadores incluyen conductores de viajes compartidos, trabajos de entrega o de reparto, agentes de bienes raíces y entrenadores físicos, por nombrar algunos. Se presentaron al nuevo portal que se lanzó durante el fin de semana.

“Para mí fue más fácil porque mi declaración de impuestos estaba hecha”, dijo Megan Hart Belk, propietaria de Music by Belk.

Belk dice que fue más fácil de lo que pensaba, pero espera que se haya hecho correctamente.

“Cuando completa la solicitud, y ha revisado todo ni siquiera da una opción que diga “ha completado todo”, realmente no nos dice eso”.

Belk cree que ella recibirá el dinero para el día 24.

Megan Hart Belk, en entrevista con el equipo de 8 News Now

“Puedo ver que tienen toda mi información y determinaron un beneficio semanal del estado para mí, supongo que eso significa que he terminado”, dijo.

8 News Now habló con un conductor de la aplicación Uber que dice que tiene preguntas sobre su reclamo después de que se mostró una fecha incorrecta. Él dice que no puede comunicarse por teléfono.

“La experiencia en el teléfono no ha sido buena; te sientas y esperas y esperas, y después de 30 minutos, te colgarán la llamada diciendo: “Lo siento, estamos muy ocupados, llama de nuevo en unos minutos”, dijo William Turnley.

Según Turnley, la presentación fue más fácil de lo que pensó que sería, pero si no se fija la fecha, le preocupa que no obtendrá suficiente dinero.

Él dice que no tiene más remedio que seguir llamando.

“Estoy tan atrasado en mis facturas que no lo creerías”, dijo Turnley.

William Turnley

De acuerdo con el sitio web de DETR, se supone que los pagos para los trabajadores se realizarán a fin de mes.

DETR lanzó oficialmente el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico o “PUA” este sábado. Su objetivo es proporcionar beneficios de desempleo a los trabajadores independientes, contratistas independientes y trabajadores de Nevada.