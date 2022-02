2 jóvenes imputados tras delitos donde 2 personas murieron en vísperas de Año Nuevo

Jordan Ruby and Jesani Carter are face a murder charge. (Credit: LVMPD)

LAS VEGAS (KLAS) — Dos jóvenes acusados de delitos ocurridos en la noche de Año Nuevo, que dejaron a dos personas muertas, fueron imputados el viernes en el Condado Clark.

Documentos de corte el viernes mostraron que Jordan Ruby de 18 y Jesani Carter de 20, enfrentan 13 cargos cada uno, por delitos relacionados con las muertes de Clarice Yamaguchi en el Fashion Show Mall y Hyu Sup Um en el estacionamiento del Palace Station. Los cargos incluyen asesinato, intento de asesinato, robo a mano armada, intento de robo y otros cargos por conspiración.

Los dos, provenientes de California, siguen tras las rejas en el Centro de Detención del Condado Clark, esperando por sus citas programadas para el lunes por la mañana.

Estos delitos identificaron a víctimas adicionales – un hombre al que Ruby y Carter le dispararon e intentaron asaltar y una mujer a la que intentaron robar.

Yamaguchi de 66 años murió durante un intento de robo en el estacionamiento del centro comercial Fashion Show, sobre el Strip de Las Vegas mientras que Hyu Sup Um de 60 años, recibió un disparo y murió luego de que Ruby y Carter intentaran robarle durante el transcurso del mismo día pero en el Palace Station. Los detectives dijeron que él recibió un disparo en la espalda.

El abogado defensor de Carter le dijo al Associated Press que él no se declarará culpable el 16 de febrero en una corte estatal. El abogado defensor de Ruby no respondió de inmediato al mensaje.

